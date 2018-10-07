Відомий художник накинувся на Зеленського в прямому ефірі

Відомий художник і телеведучий Сергій Поярков різко відповів українському шоумену Володимиру Зеленському з-за його відеозвернення до народного депутата від БПП Олегу Барні.

Так, Зеленський розкритикував нардепа, послав журналіста, і звернувся до нього з таким закликом: “Ми знайшли для вас тепле, затишне, надійне місце. Тому “ідіть у ср*ку!”

У прямому ефірі телеканалу “Прямий” Поярков закликав Зеленського бути хоробрим до кінця і звернутися з тим же посланням до олігарху Ігорю Коломойському, на каналі якого (“1+1”) працює шоумен.

Він заявив, що змушений оголосити власний флешмоб у відповідь Зеленському. “З великою скорботою я констатую факт, що Барна, на жаль, не може піти в ср*ку. Починаючи з 2015 року, вона щільно був заткнутий мовою Володимира Зеленського”, – сказав Поярков.

У нецензурної манері він назвав коміка жоп*аналізом і закликав “знайти в собі мужність”.

“У тебе є яйця, щоб сказати те ж саме, слово в слово, Ігорю Валерійовичу? Бо він зробив те ж саме… Герой до всіх відноситися однаково, навіть до своїх роботодавців. Якщо ти захисник свободи слова, вжарь Коломойському!” – додав ведучий.

“Володя, не стань сракой! Якщо ти не скажеш це Коломойському, ти сам станеш сракой, ти сам перетворишся в щось тепле і надійне місце, у тебе будуть посилати!” – підсумував Поярков.

Нагадаємо, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олег Барна вилаявся матом на журналіста в кулуарах Верховної Ради після звинувачень у кнопкодавстві.

“Якого х*ена ти до мене підійшов? На х*й пішов бігом, під*рас”, – заявив Барна у відповідь на звинувачення журналіста-очевидця порушень у залі Верховної Ради.