В одній з багатоповерхівок Молдови стався потужний вибух

Результатом став обвал трьох поверхів.

Ввечері 6 жовтня у столиці Молдови Кишиневі в районі Ришканивка стався потужний вибух у будівлі житлового будинку. Інцидент стався у квартирі, розміщеної на 16-му поверсі будівлі.

Пригода сталась близько 23:00 на Московському проспекті, 11.

Журналісти підкреслюють, що в результаті вибуху на трьох поверхах будинку люди опинилися заблокованими у своїх квартирах.

Три поверхи завалено, тому люди опинилися заблокованими у своїх квартирах. Була оголошена евакуація мешканців будинку.