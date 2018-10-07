Саудівський принц передбачив “зникнення” Росії зі світового ринку нафти

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммад Аль Сауд заявив, що в майбутньому кількість виробників нафти на світовому ринку значно скоротиться, зокрема, з ринку підуть Росія і Китай. Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

«Попит на нафту буде рости до 2030 року більш ніж на 1% в рік, від 1 до 1,5%, може бути, більше. Деякі вважають, що після 2030 року, він буде знижуватися. За нашими розрахунками, багато виробників нафти зникнуть», — заявив Аль Сауд.

«Так, наприклад, ми вважаємо, що Китай різко скоротить видобуток, якщо не зникне як виробник, вже через п’ять років. І інші країни будуть кожен день зникати як країни, що виробляють нафту. Через 19 років виробництво нафти в Росії сильно скоротиться, якщо не зникне зовсім, з її 10 млн барелів», — цитує принца РБК.

Він додав, що при такому погляді на майбутнє Саудівська Аравія повинна буде продавати в майбутньому більше нафти, ніж вона це робить зараз.

«Тому ми не вважаємо, що в цій області існує який-небудь ризик для Саудівської Аравії. Сьогодні ніхто не говорить про літаки, які літають на електриці, або про кораблі, які плавають в морі на електриці. Додамо до цього попит з боку нафтохімії та перспективи нафтохімії через 10-20-30 років», — резюмував Аль Сауд.