Робота в Польщі на кордоні почалася «полювання» на українців

Польські прикордонники влаштували жорсткі перевірки українським заробітчанам при виїзді з країни.

Вони змушують всіх покинути автобуси і довести своє легальне перебування в Польщі, переглядають терміни перебування, запитують, що робили в Польщі, якщо термін перебування безперервно 2 або 2,5 місяці відразу просять показати «Освядчення» та умова за якою працювали, дозвіл на роботу. Якщо таких документів у вас не буде, то чекайте відразу депортації на 6 місяців і штраф.

Також перевіряють людей, які їхали по візах дійсно працювати у роботодавця від якого запрошення, скільки працювали і навіть чи вони знають польську мову. Просять відповісти на елементарні питання польської або ж читати те елементарне. Знання польської перевіряють для того щоб переконатися, що працівник працював саме в Польщі, а не поїхав далі в Німеччину або Чехію по польській візі.

Ситуація дійсно складна тому мій вам рада зберігати всі документи, які вам надають при оформленні, працювати тільки на легальній основі, якщо їдете за візою працювати саме у того роботодавця, від якого у вас запрошення. Якщо їдете до іншого роботодавця, уважно поставитися до переробки вашого запрошення на інший офіційний документ. Тим, хто їде за польськими візами «куди подалі», враховувати цю ситуацію на кордоні, перетинати кордон словацька, угорська або літаком.

Така ситуація буде відбуватися ще досить довгий період.

3 жовтня у Польщі правоохоронці затримали трьох українців

Вони нелегально працювали на будівництві залізного мосту в Тарнові, що в південній Польщі. Під час перевірки законності зайнятості службовцями Прикордонної служби виявилося, що українці не мають відповідних дозволів на виконання робіт у Польщі.

Громадяни України отримали наказ покинути Польщу протягом найближчих 15 днів. Роботодавцю, який незаконно найняв українців, загрожує покарання у вигляді штрафу.