У Росії випущені перші серійні цифрові камери Zenit M

У Підмосков’ї на Красногорському заводі імені Звєрєва (входить в російський холдинг «Швабе» держконцерну Ростех) 5 жовтня 2018 року представлено перший серійний екземпляр нової цифрової дальномірною камери Zenit M. Фотоапарат оснащений новою розробленою в Росії оригінальної оптикою.

Як відомо, у нашій країні було відсутнє виробництво цифрових фотоапаратів, а вітчизняні підприємства не бралися конкурувати з котрі заполонили країну іноземними марками. При цьому в Росії продовжували виконувати розробки сучасних оптичних приладів світового рівня. Щоб надолужити втрачені роки і швидше вивести на ринок новий продукт, було вирішено використати для першого в 21 столітті цифрового «Зеніту» модель камери іноземного виробництва Leica M (Type 240), трохи змінивши її конструкцію та програмне забезпечення. Дизайн нового фотоапарата намалювали в російської компанії «СмирновДизайн» (SmirnovDesign), а об’єктив був створений на Красногорському заводі імені Звєрєва. Zenitar 35 mm f/1.0 – так він називається, створює не потребує обробки зображення з унікальним боке* і ефектом софт-фокуса.

Перша партія в 500 фотоапаратів Zenit M надійде в продаж в Росії в січні 2019 року. Також представники підприємства повідомляють, що на основі отриманого досвіду приймуть рішення , що випускати далі — дзеркальну камеру або нову дальномірну. Для нових камер готові об’єктиви серії «Зенитар» і «Геліос», у тому числі розроблені «з нуля».