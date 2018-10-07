Нурмагомедов накинувся на команду Макгрегора і почав масову бійку

Російський боєць змішаного стилю (ММА) Хабіб Нурмагомедов напав на тренерів ірландця Конора Макгрегора після закінчення поєдинку на турнірі UFC 229. Про це повідомляє кореспондент «Стрічки.ру».

Росіянин переміг суперника задушливим прийомом. Після цього він вилаявся на Макгрегора, у люті пройшов по октагону і вказав пальцем на одного з членів команди ірландця. Потім Нурмагомедов перестрибнув через сітку і побився з ним. Їх швидко розняли, проте після цього в октагоні спалахнула масова бійка за участю Макгрегора і співробітників поліції.

Коли бійка завершилася, ірландець пішов у роздягальню. Нурмагомедова визнали переможцем, однак церемонія нагородження не була проведена. Росіянина вивели із зали під свист глядачів.

Боєць з Дагестану здобув 27-ю перемогу у 27 поєдинках. Він захистив пояс чемпіона в легкій вазі. Макгрегор програв в четвертий раз при 21 перемозі.