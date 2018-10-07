У метро Лондона чоловік штовхав людей під потяг

Молодий чоловік зміг утриматися на платформі, а друга жертва зловмисника загинула.



У столиці Великобританії суд визнав винним чоловіка, який зіштовхнув на залізничні колії метро двох осіб. Про це в п’ятницю, 5 жовтня, повідомили в прес-службі британської транспортної поліції.

Відзначається, що в квітні Підлогу Кросслі спробував зіштовхнути на шляху 23-річного чоловіка. Однак, той зміг утриматися на платформі. А злочинцеві вдалося втекти.

Другою жертвою Кросслі став 91-річний пенсіонер, якого злочинцеві вдалося зіштовхнути на рейки.

“В результаті падіння чоловік отримав черепно-мозкову травму і зламав тазову кістку. Один з очевидців спустився на шляху і допоміг витягнути жертву на платформу, отримавши опік на руці від удару струмом”, – йдеться в повідомленні.

Разом з тим, в суді підозрюваний не визнав себе винним в обох злочинах, однак присяжні затвердили йому обвинувальний вирок.

Нагадаємо, в січні в метро Києва літню жінку штовхнули на колію. Після падіння станцію тимчасово заблокували для руху поїздів.