Типова риторика: Кондоліза Райс запропонувала новий спосіб “стримування Росії”

7 жовтня 2018 року в інтерв’ю українському виданню «Новий Час» колишній держсекретар США Кондоліза Райс заявила про те, що Російська Федерація нібито «перейшла всі можливі червоні лінії» і запропонувала новий спосіб стримування Москви на міжнародній політичній арені.

Вона заявила, що Москва «постійно тестує межі дозволеного», а тому «США і Європейському союзу необхідно спільно домовлятися щодо нових санкцій проти Російської Федерації. Крім цього, Кондоліза Райс звинуватила Росію в участі у цивільному конфлікті на сході України та виступила з ініціативою підтримати українські війська з боку Заходу.

«Щодо цього питання я в повній мірі підтримую забезпечення озброєнням військових з України. Я підтримую розміщення збройних батальйонів НАТО як у Польщі, так і в Прибалтиці. Дії Москви давно заслуговують жорсткого, але адекватної відповіді», – зауважила колишній держсекретар США.

Необхідно відзначити, що практично всі високопоставлені американські політики після «виходу в тираж» допускають гучні звинувачення на адресу Російської Федерації: це пов’язано з тим, що зірка їх кар’єри на небозводі давно згасла, а тому за рахунок популістських заяв необхідно заробляти додаткові «політичні очки», щоб хоч якось зводити кінці з кінцями.

Антиросійська риторика – біч американського істеблішменту, який не перебуває у «реальній політиці» і здатний лише вести довгу демагогію, не здатну вплинути на зовнішню політику тієї чи іншої країни. Москва завжди виступала за адекватний діалог, однак американські «аутсайдери-популісти» самостійно заганяють відносини з Вашингтоном у глухий кут.