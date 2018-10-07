У Латвії на виборах лідирує проросійська партія

За підсумками парламентських виборів лідирує проросійська соціал-демократична партія Згоду.



У Латвії в неділю, 7 жовтня, о 6:00 за місцевим часом завершилися вибори 13 Сейму.

Наголошується, що останніми закрилися для голосування виборчі дільниці в США і Канаді.

За підсумками узагальнення голосів на 1049 з 1078 виборчих дільниць, лідерами голосування стали Згоду, KPV LV і Нова консервативна партія (НКП), свідчать попередні дані Центральної виборчої комісії.

За Згоду проголосували 166 254 або 19,97% виборців, за KPV LV – 117 238 або 14,08%, за НКП – 113 045 або 13,58%, за Для розвитку/За! – 99 836 або 11,99%, за ВЛ-ТБ/ДННЛ – 91 788 або 11,03%, за СЗК – 82 965 або 9,96%, за Нове Єдність – 55 454 або 6,66%.

Інші партії не долають потрібного для проходження у Сейм 5%-го бар’єру. Латвійське об’єднання регіонів набрала 34 428 або 4,13% голосів, Російський союз Латвії – 26 907 або 3,23%.