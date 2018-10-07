У Сенаті США визнали Голодомор геноцидом українського народу

Сенат США одностайно прийняв двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.

«Зокрема, в постановляющую частина документа включено визнання Сенатом висновків Урядової Комісії США по Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, що «Сталін і його оточення вчинили в 1932-1933 рр. геноцид українського народу», — йдеться у повідомленні Посольства України в США.

Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, в тому числі права на самовизначення і свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу. «Висловлюються самі глибокі співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, і їх сім’ям, а також міститься заклик до поширення інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії», — зазначили дипломати. У посольстві України також подякували Сенат за це «історичній важливості рішення» і додали, що ця резолюція стала результатом плідної взаємодії посольства України в США, української громади Америки і друзів України в Сенаті США.

«Проект такої резолюції був також затверджений Комітетом у закордонних справах Палати представників Конгресу США і тепер очікує розгляду під час пленарного засідання», — додали українські дипломати.