Потужний землетрус на Гаїті: є жертви

Землетрус став найсильнішим в регіоні за останні вісім років

Повідомляється, що кількість загиблих може зрости, так як стихія зруйнувала багато будівель і багато людей досі перебувають під завалами.

У мережі з’явилися c місця катастрофи, куди вже відправили групу з ліквідації наслідків стихійних лих.

Відзначається, що цей землетрус став найсильнішим в регіоні за останні вісім років.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,4 стався 28 вересня на острові Сулавесі. Протягом майже двох діб було зафіксовано близько 170 повторних поштовхів. Сильні підземні поштовхи стали причиною виникнення цунамі, висота хвиль під час якого становила 3-5 метрів.