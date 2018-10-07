Членом Верховного суду США обраний юрист, обвинувачений у зґвалтуваннях

У суботу, 6 жовтня, Сенат США більшістю голосів підтримав висунення юриста Бретта Кавано в члени Верховного суду.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», цю кандидатуру запропонував президент США Дональд Трамп, хоча відразу кілька жінок звинувачують Кавано у зґвалтуваннях. Висунення викликало масові протести, в яких взяли участь тисячі американців.

Голосування в Сенаті переносилося у зв’язку з цими звинуваченнями. Трамп доручив ФБР перевірити свідчення жінок, але відвів на це всього тиждень. Звіт ФБР був наданий членам Сенату. У ньому говориться, що доказів провини Кавано виявити не вдалося.

Всі звинувачення відносяться до юності і молодості 53-річного юриста. Найбільш серйозними американські ЗМІ називають свідчення професора фізіології Крістін Блэйзи Форд. Її заслухав Юридичний комітет Сенату США на спеціальному засіданні. Форд розповіла, що в 1982 році Кавано намагався її зґвалтувати на вечірці, яка проходила у нього вдома. Крістін тоді було 15 років. Бретт Кавано відкинув це звинувачення.

За порядком у Сенаті під час голосування стежив віце-президент США Майк Пенс. Із зали пролунали вигуки: «Ганьба!» Пенс рішуче стукнув молотком по столу, закликаючи сенаторів до порядку.

Кандидатура Кавано була схвалена 50 голосами проти 48. Такого протистояння в Сенаті США при обговоренні кандидатів в члени Верховного суду давно не було. У 1881 році верховним суддею був призначений Стенлі Меттьюс 24 голосами проти 23.

Президент Трамп очікував результатів голосування в Білому домі. Він залишився задоволений. Вирушаючи з столиці у Канзас на збори республіканців, присвячений майбутнім в листопаді виборів у Конгрес, Трамп заявив: «Я думаю, ми все ще будемо пишатися Кавано. Я думаю, він стане видатним верховним суддею, який буде служити торжества правосуддя багато, багато років…»

З усіх сенаторів-демократів кандидатуру Кавано підтримав тільки Джо Менчін (Західна Віргінія).

Коментуючи результати голосування, сенатор-демократ Петті Мюррей (штат Вашингтон) заявила: «Республіканці кажуть нам — ваші голоси нічого не значать. Вони кажуть це всім американським жінкам. Ось що означають результати сьогоднішнього голосування. Нам кажуть — ваші страждання, ваші травми, ваша біль, ваші розбиті серця, ваш гнів не мають значення. Ось послання нам — ми не станемо вас слухати, нам плювати! Сидіть і мовчіть!» Мюррей додала, що призначення Бретта Кавано є плювком в обличчя мільйонам, які підтримали рух #MeToo, що об’єднало жінок, які стали жертвами сексуального насильства і домагань.