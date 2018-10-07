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У Німеччині хочуть заборонити мобільні телефони у школах

07.10.2018

В Германии хотят запретить мобильные телефоны в школахМайже три чверті німців вважають, що мобільні пристрої шкодять розвитку дітей.

Більшість жителів Німеччини підтримали ініціативу заборонити дітям користуватись мобільними телефонами на уроках у школі.

“Поки така заборона діє лише в Баварії. Однак 86% німців підтримують цю ініціативу. Також майже три чверті німців вважають, що мобільні пристрої шкодять розвитку дітей”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 48% німців вважають, що смартфони мають позитивний вплив на сімейне життя і дружбу, оскільки полегшують спілкування. А 43% опитаних переконані, що мобільні таки мають негативний вплив на сімейне життя.

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