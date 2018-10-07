В Індонезії зросла кількість жертв землетрусу, тисячі зниклих без вести

Рятувальники продовжують шукати тих, що вижили під завалами будівель людей

Крім того, близько 5 тисяч людей вважаються зниклими без вести.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,4 стався 28 вересня, протягом майже двох діб було зафіксовано близько 170 повторних поштовхів. Сильні підземні поштовхи стали причиною виникнення цунамі, висота хвиль під час якого становила 3-5 метрів. Проте Агентство метеорології, клімату і геофізики через 30 хвилин після перших поштовхів скасував загрозу цунамі, оскільки прилади не зуміли зафіксувати наближення стихії.

Раніше повідомлялося, що число жертв в результаті землетрусу і цунамі зросла до 1650, а 563 числилися зниклими без вести. На даний момент на острові рятувальники продовжують шукати тих, що вижили під завалами будівель людей.