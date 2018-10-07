Спец по рейдерству та віджиму Іван Гранцев

Не часто в кримінальних зведеннях пригод в якості потерпілих фігурують адвокати. Професійна обережність і знання законів надійно оберігають їх від попадання в неприємні ситуації.

Одного разу відомого київського адвоката Івана Гранцеву зловмисники нанесли побої. Нападники виявилися мешканцями підворіття, а відомими в Києві політиками і бізнесменами.

Бої без правил між адвокатом і депутатами

Депутата міської ради Дениса Комарницького затримали по гарячих слідах події. Рукоприкладство пізніше було оцінено судом на 2 роки умовного терміну. Його спільник зять міського голови Леоніда Черновецького бізнесмен і народний обранець В’ячеслав Супруненко зумів сховатися від правосуддя. Били Івана Гранцева не з несподівано спалахнула особистої неприязні. Кривдники адвоката холоднокровно розправилися з ним за створення перешкод у бізнесі. Вичерпавши всі аргументи, вони в якості останніх доводів використовували кулаки. Іван Гранцев давно став неодмінним учасником багатьох корпоративних конфліктів, в основі яких лежить боротьба за власність. Оточення «Льоні-космосу» Черновецького теж було не проти скористатися високим становищем свого патрона, але спритний Гранцев зумів кілька разів їх випередити.

Сталася сутичка адвоката, депутата і бізнесмена давно, але Іван Гранцев ніяких висновків з подій не зробив, не залишивши свій небезпечний для здоров’я промисел рейдера. Нащадок батьків-технічних інтелігентів, сам схильний до наукової діяльності, кандидат юридичних наук незбагненною волею долі більшу частину свідомого життя займався поданням у суді інтересів нечесних бізнесменів, які хотіли відібрати власність ближнього. Отримавши юридичну освіту в Київському університеті імені Шевченка, молодий аспірант спочатку присвятив себе науковій діяльності. У 1999 році він вперше застосував накопичені знання на практиці, перейшовши на роботу в Управління корпоративних фінансів Державної комісії з цінних паперів. Трохи набивши руку на відстеження фінансових потоків і дізнавшись деякі особливості застосування чинної законодавчої бази в спірних питаннях про права власності, Гранцев у тридцять років став партнером юридичної компанії «Корпоративні технології». Надалі юрист-практик заснував іменну компанію «Гранцев і партнери», а також знайшов час для активної участі в діяльності ще однієї юридичної структури ─ АТ «Колегія правозахисників». Іван Гранцев тісно співпрацював з фірмами «Бондарчук, Кизич, Чібісов і партнери» та ТОВ «Всеукраїнський реєстратор», очолюваної рідним братом Дмитром.

Розділ рейдерської науки

На специфічному мовою фахівців з корпоративного права адвокат Гранцев зосередився на «м’якому» рейдерстві. Так називається робота щодо документального супроводу атак на чужі активи і представлення інтересів клієнтів у суді. Особливо цінується серед професіоналів можливість закулісно домовлятися із суддями. Цим якістю адвокат повною мірою володів. Наближені Леоніда Черновецького побили його за участь у захопленні офісу ЗАТ «Книга» в центрі Києва. Здача приміщення в оренду щомісяця обіцяла власникові до $600 тис. Комерційна вартість площ перебувала в «вилці» від $3 млн до $5 млн. Можна вважати, що Гранцев легко відбувся. За такі гроші цілком можна було втратити життя. Враховуючи, що одночасно адвокат посприяв «віджимання» офісу ЗАТ «Київсоюзшляхпроект», розміщеного по сусідству з ЗАТ «Книга», можна впевнено стверджувати про наявність над його головою в момент народження щасливої зірки.