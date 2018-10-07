У Парижі відкрили стрілянину: поранені дві людини

Постраждалі у критичному стані госпіталізовані в лікарні

Постраждалі доставлені в лікарню у важкому стані. Розслідування веде бригада по кримінальних справах столичної поліції.

Інцидент стався у 06:15 за паризьким часом на авеню Георга V, де розташовані фешенебельні готелі “Георг V”, “Принц Уельський”, а також церква та посольство Китаю.

Об’єктом збройного нападу став автомобіль, в якому знаходився водій і пасажир. До моменту прибуття співробітників поліції постраждалі були без свідомості. Як повідомили джерела в правоохоронних органах, на місці їм була надана перша медична допомога, потім обидва були доставлені в госпіталі Пітьє-Сальпетрієр і Персі. Їх стан оцінюється як критичний.

Нападники втекли з місця злочину до прибуття поліції, вони оголошені в розшук. На місці інциденту перебуває прокурор Парижа.