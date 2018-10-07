У Кишиневі відбувся потужний вибух у багатоповерхівці, є загиблі

В результаті вибуху газового балону в квартирі в Кишиневі (Молдова) загинули щонайменше вісім чоловік, багато жителів постраждали.

Про це повідомляє “Інтерфакс” з посиланням на прес-секретаря Департаменту надзвичайних ситуацій МВС Молдови Ліліану Пушкашу.

За її словами, вибух стався близько 23:00 6 жовтня на 15-му поверсі будинку в житловому мікрорайоні Ришкановка. Серед постраждалих – один з рятувальників, який брав участь у роботах з ліквідації наслідків вибуху.

“Імовірно, вибухнув газовий балон в одну з квартир. Деякі жителі користувалися балонами, оскільки будинок не підключений до газу. На місці вибуху продовжують працювати рятувальники, пожежники і медики. Рух транспорту по Московському проспекту закрито, оскільки існує небезпека подальшого обвалення будинку”, – повідомила Пушкашу.

Рятувальники здійснюють евакуацію жителів. Ситуація ускладнюється тим, що на верхніх поверхах заклинило двері квартир, мешканці не можуть покинути свої будинки.

Як зазначає Sputnik Moldova, правоохоронці готуються розпочати кримінальне провадження. Видання з посиланням на джерела в МВС також повідомляє про 8 загиблих. За даними видання 2 рятувальників постраждали під час ліквідації наслідків вибуху і зараз госпіталізовані.