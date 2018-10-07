Чому Крим ніколи не буде нашим

Росія підводить підсумки свого туристичного сезону. І кожен раз ці цифри звучать майже як зведення з фронту. Кількість відпочиваючих у Криму і Краснодарському краї зростає як на дріжджах щодня, додаючи цілими мільйонами. Кожен регіон бажає видати саму величезну цифру.

Крим, звичайно, намагається більше всіх. Йому ніби як треба виправдати надії всієї країни і показати, що не дарма його приєднали. Он яким відразу виявився затребуваним.

Кримський міністр курортів і туризму Вадим Волченко заявив, що до кінця року кількість відпочиваючих досягне 6,5 мільйонів чоловік. Мало того, за словами міністра, 93% відпочиваючих планують приїхати в Крим на відпочинок знову, 45% хочуть зробити це вже у наступному році, а 48% — у найближчі п’ять років.

Можливо, так воно і є. Це число, я думаю, збільшилася б в рази, якщо б крім мосту, в який вбухали стільки грошей, просто зробили прийнятними ціни на авіаперельоти. В нашій величезній країні, це набагато більш актуально. Навіть з Москви в Крим на авто їхати досить важко, це все ж, не легка прогулянка. А з-за Уралу і зовсім виявиться важкий похід. Для чого таке важке покоренье Криму простим відпочиваючим, та ще сім’ям з дітьми?

Думаю, що 48 відсотків відповіли, що через п’ять років має намір повернутися в Крим вірять, що там за цей час просто стане хоч трохи дешевше і комфортніші. Не скажу, що в Криму відпочивати зовсім некомфортно, але є моменти, які геть відбивають бажання туди повертатися. Знаю це не тільки власного досвіду, але з розповідей друзів і знайомих.

Перший з таких моментів, що ті, хто запрошує туди відпочивати людей, явно, м’яко кажучи, не зовсім їх поважає. Цілу акцію влаштували, наприклад, купи квиток в Крим за 2, 5 тисячі рублів на людину. Назад буде за 20, але це так, витрати. Захочеш відпочити, — раскошелишься. Хіба все це не для лохів? Мрієш дістатися назад подешевше? Тоді вас може чекати така епопея. Ось, що розповіла мені моя знайома, як за єдиним розрекламованому квитком вони з сім’єю буквально евакуювалися з Криму, «щоб не так дорого».

Отже, при купівлі квитка в Москві туристам кажуть, що з Севастополя вони на комфортабельному автобусі доїдуть до Анапи, а звідти на поїзді. Квиток на автобус коштує в межах 600 рублів і на плацкарт, що близько трьох тисяч. Звучить спокійно. Насправді все відбувалося так.

З квитком на автобус сім’я туристів прибула на автовокзал Севастополя і підійшла до касира дізнатися, звідки відправляється їх транспорт. Касирка буквально облаяла туристів тикаючи їм папірцем і волаючи:

— Бачите, які у нас квитки? Зовсім не такі, як ваш!

— Так підкажіть, куди тепер звертатися? — Просили люди.

— Я не знаю, бачите у мене зовсім інший квиток, — тупо продовжувала кричати касирка автовокзалу.

Так нічого і не зрозумівши, туристи вирушили шукати адміністратора вокзалу, яка, подивившись на квиток, сказала, що, мабуть, треба йти на залізничний вокзал.

Залізничники підтвердили, автобус відправляється від їх будівлі і здивувалися, чому на автовокзалі не могли пояснити елементарного. Адже єдиний квиток діє не перший рік. Заспокоївшись, сімейство стало чекати свого транспорту.

Яке ж було їх здивування, коли замість комфортабельного автобуса приїхала проста маршрутка.

— А де автобус? — Дивувалися люди. — Їхати всією ніч, нам обіцяли автобус.

— В Сімферополі пересядете на автобус. — Заспокоїла працівниця вокзалу і завантажена валізами і людьми маршрутка з номерами н 870ту, що належить ТОВ”Вікторія” рушила.

Трясло на кожній купині з жахливим кримських дорогах. Знайома попросила водія пересадити її нездорового чоловіка на переднє сидіння, яке пустувало, але водій почав кричати також, як касирка на вокзалі:

— Я не звільню ці місця, не хочу, щоб хтось поруч сидів.

Коли доїхали до Сімферополя, маршрутка промчала далі. Люди стали питати, а де комфортабельний автобус? І знову крик:

— А ви що хотіли, щоб вам, коли сезон уже закінчився, хтось надсилав комфортабельний автобус?

Люди повинні були зрозуміти, що такого непотребу автобуси не покладені, незважаючи на продані квитки.

Я розумію, що водія на прізвище Ківш ніхто не уповноважував робити такі заяви гостям Криму, але, мабуть, йому невтямки, що і від таких як він складається загальне враження. Таких точно не навчиш того, що інтереси клієнта понад усе. Таке враження, що він просто зробив послугу всім пасажирам відразу, що сів за кермо.

Взагалі від самого Криму, Севастополя залишилося відчуття того, що там мало чекають відпочиваючих і взагалі місця для відпочинку там мало пристосовані. Є, наприклад, знамениті пляжі на мисі Фіолент, місце шикарне, але безпосередньо до самого пляжу можуть добиратися тільки якщо не майстри спорту, то, у всякому разі, дуже здорові люди. Підйом і спуск майже в тисячу сходинок над прямовисною скелею робить ваш відпочинок просто екстремальним.

Взагалі підходів до моря настільки мало, що просто не втомлюєшся дивуватися. В основному море перебуває за колючим дротом військових частин і приватних дачних товариств. І здається, що до цього взагалі нікому немає справи, як того водієві маршрутки до своїх пасажирів. Таке відчуття, що в Криму не туристів чекають, а початку військових дій, де вже точно мирним людям, а тим більше для годиться хитким, буде не місце.

Господарі приватних готелів чекають, що у них відіжмуть їх володіння. Оскільки землю вони при Україні не завжди оформляли у власність, є небезпека втратити все і відразу.

— Ми Росію чекали, але не думали, що буде все так, — поділилася одна господиня маленького готелю біля самого моря.

І виходить ось що. Мало того, що красень Севастополь в українські часи забудовували як сільський хутір, зіпсувавши весь його благопристойний вигляд, але і в сучасні російські часи, краще не стає. Адже вже приходять наші компанії, які бажають відірвати куш солідніше. І все це схоже не на дії дбайливих господарів, а жадібних тимчасових правителів.

Самі севастопольці, і в цілому кримчани, звичайно, бачать таке ставлення до себе. Розповідають, що, якщо на півострів прибуває чиновник з Москви, йому відразу зарплату кладуть у десять разів більше, урвати він намагається теж більше в рази. Хто в такій ситуації має думати про підходах до пляжів?

— Засмагаю біля моря, над головою торохтить військовий вертоліт, — розповідає подруга, враження таке, що зараз впаде на голову. Їй розповіли, що неподалік розташована випробувальна майданчик для цих самих вертольотів. На міському пляжі. Уявляєте? Севастопольці не дивуються. Вони навіть радіють і розповідають, що ось раніше на той самий мис Фіолент взагалі автобуси не ходили, а зараз їх навіть кілька!

Власники приватних готелів нарікають при цьому, що з українцями їм легше знайти спільну мову, тому що вони не так розпещені, як росіяни. Останні все більше за кордоном відпочивали, так і москвичі з пітерцями взагалі з підвищеними запитами. Хоча, звичайно, справа не в запитах, а в тому, що кожен хоче просто елементарного — зручності та безпеки. А ще, неприємно, коли тебе буквально кожен прагне ошукати буквально на всьому. Як з тою маршруткою, поданої замість автобуса. І поки все це триватиме, ніхто з нас не відчує, що Крим наш.