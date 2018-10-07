Держсекретар США зустрілася з Кім Чен Ином

Американський політик заявив про прогрес у реалізації угод, досягнутих на сінгапурському саміті.



Держсекретар США Майк Помпео провів переговори з лідером КНДР Кім Чен Ином, заявивши за підсумками, що поїздка була “хорошою”. Про це Помпео у неділю, 7 жовтня, повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

“Добре з’їздив в Пхеньян, щоб зустрітися з головою Кімом. Ми продовжуємо домагатися прогресу за угодами, досягнутими на сінгапурському саміті. Дякую, що прийняли мене і мою команду”, – написав Помпео у своєму Twitter.

Раніше повідомлялося, що заявлена головна мета візиту Помпео – підготовка другого саміту США-КНДР. Раніше президент США Дональд Трамп уже оголошував: його зустріч з Кім Чен Ином пройде “незабаром”.