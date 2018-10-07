Почалася паніка: на Гаїті стався сильний землетрус

Біля узбережжя Гаїті стався землетрус магнітудою 5,9, яке стало найсильнішим за останні вісім років.

У результаті підземних поштовхів є жертви і руйнування. Тим не менш загроза цунамі не оголошувалася. Семеро людей загинуло в місті Пор-де-Пе і четверо – у Гро Морне.

Агентство з цивільної оборони повідомляє, що в ряді населених пунктів на північно-західному узбережжі почалася паніка серед населення. Внаслідок землетрусу було зруйновано та пошкоджено багато будівель. Пораненим надається медична допомога в лікарнях.

Сьогоднішній землетрус став найсильнішим на Гаїті 12 січня 2010 року, коли сила підземних поштовхів склала 7,3 бала за шкалою Ріхтера. Землетрус стався недалеко від столиці Порт-о-Пренса. Тоді протягом хвилини в столиці були зруйновані президентський палац, штаб-квартира місії ООН і десятки інших будівель.

По всій країні тоді загинуло понад 220 тис. людей і більше 300 тис. отримали поранення. 1,5 мільйона людей втратило даху, що призвело до грандіозного гуманітарній кризі.

Землетруси часті явища на Гаїті, оскільки острів розташований на розломи вздовж так званого “Кільця вогню” в Тихому океані. Це сейсмічно активний регіон з великою кількістю землетрусів і вивержень вулканів. На “Кільце вогню” припадає 90% землетрусів і 75% діючих вулканів на Землі.