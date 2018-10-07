На сайті Президента з’явилася петиція, де потрібно позбавити пенсіонерів права голосу на виборах – блогер

Політичний блогер Михайло Шнайдер розповів на своїй сторінці в соціальній мережі про те, що на сайті чинного Президента України Петра Порошенка з’явилася петиція, де потрібно позбавити пенсіонерів права голосу на виборах.



«Кілька днів тому на офіційному сайті Президента з’явилася петиція з вимогою позбавити українських пенсіонерів права голосу на виборах всіх рівнів», – написав він.

«У зв’язку з масовими підкупами на виборах пенсіонерів гречкою, а також з-за ностальгії людей похилого віку за «Совком» пропоную позбавити пенсіонерів права голосу на виборах всіх рівнів», – процитував блогер вимога петиції.

«Петиція вже набрала близько ста голосів. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Підтримуєте ідею автора петиції чи ні?» – додав він.