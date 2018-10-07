Нетаньяху домовився з Путіним про першу зустріч після катастрофи Іл-20

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про зустріч найближчим часом.

“Деякий час тому я поговорив з президентом Путіним. Ми домовилися зустрітися найближчим часом, щоб продовжити координацію у сфері безпеки”, — заявив Нетаньяху на засіданні кабінету міністрів.

Трансляція велася в Facebook канцелярії прем’єра.

Росія вважає Ізраїль відповідальним за загибель російських військових у катастрофі літака Іл-20, який ізраїльські F-16 підставили під удар сирійської ППО. Ізраїль це заперечує. Москва заявила, що для забезпечення безпеки своїх військовослужбовців поставить в Сирію комплекси С-300, хоча раніше утримувалася від поставок на прохання ізраїльської влади.

На цьому тижні глава Міноборони Сергій Шойгу повідомив, що чотири пускові установки С-300 та інша техніка вже прибули до Сирії. Навчити сирійських військових роботі з ними планується за три місяці.