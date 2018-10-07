У Німеччині осушать озеро для пошуку зниклої жінки

Після завершення пошуків воду закачають назад в озеро.



У німецькому районі Остерхольц почалися роботи з осушення озера Титьензе в рамках розслідування справи про зникнення жінки.

Відзначається, що поліція припускає знайти на дні озера останки молодої жінки, яка зникла в 1993 році, і знаряддя злочину, яким міг бути пістолет. За версією слідства, його за два роки до вчинення злочину забрав у свого батька підозрюваний у вбивстві.

Правоохоронці вважають, що зниклу жінку міг вбити 58-річний чоловік, який жив з нею на момент її зникнення. Перед своїм зникненням жертва планувала піти від свого співмешканця, що могло послужити мотивом злочину.

Осушення озера, яке погодили з місцевим природоохоронним відомством, займе від трьох до п’яти днів. Під час робіт в що знаходиться по сусідству озеро Везер буде відкачано приблизно 35 мільйонів літрів води.

Після завершення пошуків воду закачають назад в озеро.

За інформацією телеканалу, в 1994 році, через рік після зникнення молодої жінки, рибалки знайшли в озері пакет, у якому була виявлена косметика, зубна паста і обручку жертви.