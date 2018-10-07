У Китаї чоловік скоїв напад з ножем і наїхав на перехожих

В результаті події загинули дві людини



У місті Нінбо (Китай) озброєний ножем чоловік напав на перехожих, а потім скоїв наїзд на людей на автомобілі. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначено, що інцидент стався в районі Бэйлунь. Так, чоловік після особистого конфлікту поранив ножем перехожих, а потім наїхав на натовп на автомобілі. У результаті загинули дві людини, а 16 отримали поранення. Підозрюваний затриманий.

Нагадаємо, в китайській провінції Хунань щонайменше дев’ять людей загинули і ще 43 постраждали під час наїзду позашляховика на площі міста Хен’ян. Повідомлялося, що 54-річний Янь Занюнь раніше був судимий за підпал і торгівлю наркотиками. Причини ДТП встановлюються. Всіх поранених доставили в лікарню.

Раніше повідомлялося, що у Сан-Франциско (США) автомобіль наїхав на групу людей, в результаті одна людина загинула, четверо отримали поранення.