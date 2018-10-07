Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Китаї чоловік скоїв напад з ножем і наїхав на перехожих

07.10.2018

В Китае мужчина совершил нападение с ножом и наехал на прохожих В результаті події загинули дві людини

У місті Нінбо (Китай) озброєний ножем чоловік напав на перехожих, а потім скоїв наїзд на людей на автомобілі. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначено, що інцидент стався в районі Бэйлунь. Так, чоловік після особистого конфлікту поранив ножем перехожих, а потім наїхав на натовп на автомобілі. У результаті загинули дві людини, а 16 отримали поранення. Підозрюваний затриманий.

Нагадаємо, в китайській провінції Хунань щонайменше дев’ять людей загинули і ще 43 постраждали під час наїзду позашляховика на площі міста Хен’ян. Повідомлялося, що 54-річний Янь Занюнь раніше був судимий за підпал і торгівлю наркотиками. Причини ДТП встановлюються. Всіх поранених доставили в лікарню.

Раніше повідомлялося, що у Сан-Франциско (США) автомобіль наїхав на групу людей, в результаті одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Читайте також:   У ДНР назвали умови для обміну полоненими з Києвом
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *