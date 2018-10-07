«Дайте мені пояс, а вже потім везіть у в’язницю»: Нурмагомедов зі скандалом переміг ірландця Макгрегора

У неділю в Лас-Вегасі в рамках турніру UFC 229 відбувся бій між російським бійцем змішаних єдиноборств Хабібом Нурмагомедовым і ірландцем Конором Макгрегором, в результаті якого росіянин здобув перемогу, захистивши титул чемпіона UFC у легкій вазі. Перемога була отримана в четвертому раунді через задушливого прийому.

Завершивши поєдинок, Нурмагометов вийшов з рингу і почав битися з секундантами Макгрегора. Команда ірландця також намагалася наносити удари росіянину. Охорони і поліції не без зусиль вдалося зупинити бійку. Але потім, судячи з усього, деяких учасників конфлікту були застосовані відповідні санкції. Так, поліція Лас-Вегаса був затриманий менеджер Хабіба Нурмагомедова Різван Магомедов і кілька інших членів його команди.

Глава UFC Дана Уайт заявив, що не може вручити чемпіонський пояс Нурмагомедову, пояснюючи це тим, що в іншому випадку глядачі можуть прорватися в октагон.

Росіянин обурювався: «Дайте мені пояс, а вже потім везіть у в’язницю, але я заслужив пояс!»

Організатори зажадали обох бійців і їх команди покинути арену, що ті й зробили. Таким чином результат поєдинку вперше в історії UFC був оголошений без учасників бою.

Пізніше Нурмагомедов вирішив вибачитися за свою поведінку «перед комісією Невади, перед Лас-Вегасом», визнавши, що показав себе не з кращого боку. Мався на увазі «стрибок з клітки» і подальше відбувалося. Однак він звертає увагу публіки на те, що ірландець ображав його релігію, країну, батька.

«Він в Брукліні прибіг і розбив автобус. Він трохи пару людей там не вбив. Що про це скажете? Чому зараз всі говорять про те, як я перестрибнув через клітку? Я не розумію», — додав Нурмагомедов.

Конфлікт між спортсменами почався ще до виходу у ринг. Вони неодноразово ображали один одного, в результаті чого ірландець запізнився на одну з спільних прес-конференцій, з’явившись на неї тільки після того, як росіянин її покинув.