Українці купують в інтернет-магазинах на 7,5 млрд в місяць

Щомісяця клієнти Приватбанку купують в українських і закордонних інтернет-магазинах товарів на суму понад 7,5 млрд грн.

Як повідомили у Приватбанку, за даними статистики cashless, в серпні 2018 року клієнти банку сплатили картами на цю суму 13 млн покупок в Інтернеті. За перші півроку обсяг щомісячних витрат українців в інтернет-магазинах виріс на 17%. Якщо в січні 2018 року картками Приватбанку було сплачено 11 млн покупок на 6,4 млрд грн, то вже в серпні зросла як кількість покупок, так і сума оплат – з 6,4 до 7,5 млрд грн. Середня сума однієї покупки українців в інтернет-магазинах з початку року не змінилася та складає близько 580 грн.

За даними банку, постійно купують в інтернет-магазинах більше 3 млн користувачів банківських карток.

При цьому сьогодні українці віддають перевагу вітчизняним інтернет-магазинах: на частку українського онлайн-маркету доводиться 79,7% оплат, і лише 20,3% покупок робиться в зарубіжних інтернет-магазинах.