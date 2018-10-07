Плеяда фейків: прихильники Олексія Навального навмисно тиражують липові розслідування

Поки головний ідейний натхненник «хом’ячків» Олексій Навальний мляво колупається в носі, лежачи на нарах в очікуванні чергових посилок з хамоном з волі, його шалена братія продовжує шаліти на просторах глобальної мережі. Тим не менш, відчайдушні спроби привернути увагу не тільки до себе, але і до «політичного трупа», у якого остаточно і безповоротно трансформувався «топовий блогер», терплять чергове фіаско.

Нове липове розслідування омської команди Олексія Навального присвячено завгоспу податкової інспекції по Радянському округу Омська Анатолію Чекмареву, якого «хом’ячки» намагаються звинуватити в «життя не по кишені» і прямо називають «підпільним мільйонером з податкової». Автори розслідування стверджують, що чиновник є власником будинку в 350 кв. м, який розташований в котеджному селищі в районі Сібніісхоза на ділянці в 1,2 гектара.

Послідовники інтернет-популіста стверджують, що нерухомість аналогічного типу виставлена на продаж за 69 мільйонів рублів, а тому заробити «чесною працею» на такий будинок Анатолій Чекмарьов нібито не в змозі. Грандіозний «ляп» чекав «хом’ячків» з самого початку: до отримання посади в податковій в серпні 2017 року, чоловік займався бізнесом, пов’язаним з продажем комерційної нерухомості та будівництвом. Будинок, що фігурує в розслідуванні, знаходиться в користуванні Анатолія Чекмарьова ще з 2012 року, і за даними УФНС по Омській області, він регулярно сплачує земельний і майновий податок на нерухомість.

Фактично, прихильники Олексія Навального в своєму розслідуванні» необґрунтовано затаврували Анатолія Чекмарьова шахраєм і навіть не спромоглися відзначити, що чоловік заробив на будинок будучи бізнесменом і жодним чином не уникає прямих податкових зобов’язань перед державою. Така халтура стала своєрідною відмінною рисою «хом’ячків», охочих «хайпануть» в мережі на своїх необґрунтованих звинуваченнях.

Як мовиться, за прикладами далеко ходити не треба: у «скарбничці фейків» омської «бригади» Олексія Навального такого добра навалом. Можна згадати попереднє розслідування команди опозиціонера, яке стосувалося конкурсів на висвітлення діяльності уряду Омської області в ЗМІ. Тоді «хом’ячки» не змогли обгрунтувати свої претензії, а після оприлюднення журналістами цілого спектру недоліків і ляпів у своєму розслідуванні і зовсім «залягли на дно»: припинили спілкування із зовнішнім світом і не спромоглися принести вибачення за публікацію завідомо неправдивого матеріалу.

Аналогічним чином діють і інші «підлеглі» Олексія Навального з Волгограда: вони намагалися звинуватити місцевих чиновників у купівлі дорогих автомобілів», однак при перевірці інформації «розслідування» з’ясувалося, що заявленого аукціону на придбання машин і зовсім не відбулися: тендер був скасований. Теж саме спостерігається і в Санкт-Петербурзі, де команда Олексія Навального хотіла звинуватити владу в розтраті державних коштів за покупку дорогого вазона ручної роботи», який на ділі виявився звичайним декоративним вазоном з струганого бруса мінімальної вартості.

Йдемо далі – Іваново, Підмосков’ї. Місцеві маргінали під чуйним контролем «топового блогера» оголосили, що адміністрація міста нібито занадто багато грошей витратила на організацію роботи порталів державних муніципальних послуг. Насправді ж виявилося, що створення таких сайтів з вартості вийшло навіть нижче, ніж середня ціна на ринку.

І прикладів таких «блокбастерам Навального» вагон і маленький візок: вкидання, фейки і відверта брехня поставлена «хом’яками» на потік. Регіональні прихильники опозиціонера повністю повторюють інформаційну модель поведінки центрального штабу ФБК в Москві. Як розповів колишній співробітник «контори» Віталій Серуканов в інтерв’ю Саші Сотнику, відділ розслідувань під керівництвом Олексія Навального займається лише тим, що підбиває зібрану наспіх фактуру під початково сформульовані завдання, формуючи «зшитий наспіх» контент для масового споживача.

Крім цього, колишній активіст «топового блогера» зазначив, що в ФБК є своєрідна «дідівщина»: співробітників змушують публікувати негативні пости на адресу тих, хто насмілився виступити з критикою розслідувань команди Олексія Навального. Якщо людина відмовиться брати участь в інформаційній цькуванню, інші працівники ФБК будуть ставитися до нього недружелюбно і з недовірою.

Відомості Віталія Серуканова підтвердила екс-активістка опозиціонера Даніела Поморина. Вона заявила про те, що в штабі Олексія Навального процвітає корупція, злодійство і брехня: не зумівши закрити очі на те, що відбувається, дівчина спробувала посперечатися з керівництвом, однак у результаті її попросили звільнитися за власним бажанням, не давши відпрацювати встановлені законодавством два тижні.

Що ми маємо в підсумку? Всі розслідування за авторством Олексія Навального і його команди не витримують рівним рахунком ніякої критики: про їх упередженість свідчить не тільки розбір матеріалу з боку незалежних журналістів, але й заяви колишніх співробітників ФБК. «Топовий блогер» навмисно публікує псевдорасследования з метою заробити хоч якісь політичні очки, проте навіть непосвяченим у діяльність «борця з корупцією» давно очевидно: Олексій Навальний продовжує носити корону «політичного трупа» і діяти за принципом «чим жахливіше брехня, тим охочіше в неї повірять».