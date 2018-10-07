90% населення України знаходяться за межею бідності

Кожен 3-й українець не може купити найнеобхідніші продукти харчування.

Жити в Україні стає дедалі важче – у людей немає елементарних умов для проживання: у багатьох немає зарплати, пенсії мізерні, а ціни на продукти харчування, медикаменти й послуги зросли в багато разів, не кажучи вже про тарифи на житлово-комунальні послуги.

Згідно статистичними даними, з 2014 року по квітень 2018 року споживчі ціни зросли на 139 разів. 3-% українців не можуть дозволити собі м’ясо або рибу хоча б через день, ще стільки ж – лише раз на п’ять років можуть мріяти про нове теплому одязі.

За чотири роки євроінтеграції Україна економічно не наблизилася, як це обіцяли на майдані, а навпаки, віддалилася від Європи. Середня зарплата в Україні впала з 408 доларів в 2013 році до 267 доларів в 2017 році. І це в 4,2 рази менше, ніж у Польщі (1130 доларів у 2017 році).

На думку соціологів, бідність в Україні носить масовий характер і за обсягом, і за глибиною проникнення. На сьогоднішній день близько 90% українців живуть у бідності, оскільки витрачають 62% і більше своїх доходів на базові потреби. Однак ця цифра розходиться з даними ООН, згідно з якими за межею бідності живе 60% населення України, 3 мільйони з них просто голодують. Зазначимо також, що в рейтингу людського розвитку ООН, який представив координатор гуманітарних програм Організації Об’єднаних Націй по Україні Ніл Уокер, Україна посіла 84 місце, тоді як у минулому звіті займала 55.

Те, що за межею бідності перебуває більша частина пенсіонерів, – це вже нікого не дивує, але сьогодні в Україні 33% сімей, в яких народилася дитина, автоматично переміщуються через цю ж рису .Причемдве третини українців сьогодні не мають жодних заощаджень, живуть від зарплати до зарплати, або від пенсії до пенсії І це в країні, населення якої щороку зменшується на 200 тисяч тільки за рахунок природного убутку.

«Рівень бідності становить близько 90%. Ці цифри дуже відрізняються навіть від даних такої авторитетної організації, як ООН… не Можна говорити про якісь супердейственных реформи, і про суперпланах, навіть про патріотизм можна говорити, коли більшість людей думають тільки про те, як вижити… 32% українців кажуть, що їм не вистачає можливості купувати найнеобхідніші продукти. Це злидні — немає можливості купувати найнеобхідніші продукти. Більшість населення критично, навіть негативно ставиться до самої суті реформ, не вірять в них. В результаті зростає апатія і, по-суті, йде атомізація суспільства. Ми ставили питання, наскільки справедливою вважають ту систему, яка існує, і 95% населення говорить, що вона несправедлива для більшості населення»,

— заявила науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України Віталіна Буткалюк.

Якщо прийняти за поріг бідності стандарт ООН, що визначає мінімальний прожитковий рівень з розрахунку 5 доларів США на день, то, виходячи з букви Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період прожитковий мінімум становить майже у 2,5рази нижче міжнародної стандарту бідності – трохи більше 2 доларів на день.

Враховуючи методологію ООН, 150 доларів (5 дол/день * 30 днів/міс) за курсом 27 гривень за долар дорівнює 4050 грн. Кожен, хто має доходи нижче цієї межі, автоматично потрапляє за межу бідності. Що явно розходяться з цифрами мінімальної зарплати, визначеної Кабміном, та ще й недавно в 2 рази збільшеної до 3200 грн (зараз МЗП становить 3720 грн).

Але, схоже, міністрам, відповідальним за стан добробуту українського народу ці цифри невідомі. Ще в 2016 році Кабінет міністрів України на чолі з Володимиром Гройсманом анонсував прийняття стратегії боротьби з бідністю. До 2020 року кількість бідних українців за планами уряду має зменшитися майже в два рази: з 11мільйонів до 6 мільйонів чоловік, або 28% до 15%. А відомий своїми скандальними заявами міністр соціальної політики Андрій Рева (той самий, що пропонував українцям менше є) відзвітував, що за 2017 рік «рівень бідності у нас знизився з 54,5% до 39,4%». Тобто, за даними українського уряду, бідних – 28%, а за даними окремо взятого міністра, що відповідає за соціальну сферу, – майже в два рази більше. Про реальних цифрах повальної бідності населення України, опубліковані спеціалістами в галузі соціології, в т. ч. і міжнародних організацій, вже не доводиться й говорити.

Якщо подивитися на те, як українці характеризують матеріальне становище своєї сім’ї, то, як показують дані дослідження 2016 року, тільки 2% населення говорить про те, що їм вистачає на все необхідне, і вони роблять заощадження. Все решта – це люди, які в тій чи іншій мірі можуть бути названі малозабезпеченими. 6% населення говорять, що вони голодують і жебрацтвом – це крайня ступінь малозабезпеченості. Близько половини (48%) українських сімей витрачають всі свої ресурси на продукти харчування. Про те, що вистачає в цілому на життя, говорять близько третини опитаних, і кожна 10-та українська сім’я говорить про те, що, в принципі, на все вистачає, але заощадження вони робити не в змозі.

«Кожен третій (34%) українець говорить про те, що у нього не вистачає можливості придбання найнеобхідніших продуктів, це не просто бідні, це бідні люди. Про те, що не вистачає необхідного одягу, говорить кожен четвертий (25%) українець, про те, що не вистачає необхідної медичної допомоги – приблизно половина (53%) українців. А якщо говорити про потреби більш високого рівня, то приблизно у половини українців не вистачає можливості проводити повноцінне дозвілля та повноцінну відпустку»,

– зазначила Буткалюк.

Висновки свого колеги підтримала і голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка Ольга Балакірєва заявивши, що населення України стрімко бідніє останні кілька років.

«Соціально-економічна ситуація характеризується дуже швидким, стрімким збіднінням населення, якщо дивитися в динаміці за останні кілька років»,

— зазначила експерт.

В результаті двох десятиліть неоліберальних реформ Україна перетворилася на класичну країну 2-ярусний типу: з 1% дуже багатого населення і 99% – бідних, резюмувала свої соціологічні дослідження, кандидат соціологічних наук, фахівець в галузі економічної соціології Віталіна Буткалюк.

Незважаючи на нібито боротьбу з бідністю, ініційованої Кабміном Гройсмана, країна все глибше занурюється в пучину відчаю. Відомий економіст Андерс Аслунд заявив, що в 2017 році економічні показники держави виявилися набагато гіршими, ніж очікували міжнародні експерти, і в 2018 році Україна знову ризикує посісти перше місце в списку найбідніших європейських країн.

І не тільки бідною, але й однією з найбільш нещасних – у світовому рейтингу щастя Україна посіла 138-е місце за рівнем щастя населення, що дає їй право називатися однією з найбільш нещасних країн на планеті. Для порівняння: в 2013 році, до Майдану, Україна у рейтингу щастя посіла 87-е місце.