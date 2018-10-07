Туреччина відмовляється від кредитів МВФ

Ердоган допустив можливість проведення в країні референдуму з питання вступу до ЄС.

Відповідну заяву турецький лідер зробив, виступаючи перед членами Партії справедливості і розвитку.

Він підкреслив, що Туреччина “закрила тему ВМФ, і не відкриє її знову”. Ердоган зазначив, що перед країною не стоять серйозні економічні проблеми.

“Навіть питання не стоїть, щоб шляхи Туреччини і МВФ перетиналися. Ця тема закрита назавжди”, – заявив глава Туреччини.

Додамо, що в 2002 році, коли Партія справедливості і розвитку прийшла до влади, борг Анкари перед Міжнародним валютним фондом становив 23,5 млрд доларів. У 2010 році турецькі власті припинили вести переговори про залучення кредитів МВФ, а вже в 2013 році Туреччина погасила кредит перед організацією.

Нагадаємо, раніше Ердоган допустив можливість проведення в країні референдуму з питання вступу в Європейський союз. Він нагадав, що Туреччина очікує членства в Євросоюзі з 1963 року.

“Сьогодні 2018 рік, а вони все ще затягують питання. Ми багато чого можемо запропонувати Європейському союзу, вони нам теж”, – зазначив турецький лідер.