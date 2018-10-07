У київському метро і на вулицях з’явилися антисемітські написи

Сьогодні, 7 жовтня, в день пам’яті 77-ої річниці вбивства єврейської громади в Бабиному Яру в Києві з’явилися кілька антисемітських графіті. Про це повідомляє директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський на своїй сторінці в Facebook.

Одна з написів із закликом вбивства була розміщена на електронному апараті для купівлі жетонів у київській підземці. Інша – всередині вагону метро на Червоній гілці.

Едуард Долинський поділився фотофактом антисемітського графіті і кількома днями раніше. Випадки не поодинокі. Антисемітські графіті можна побачити на стовпах і зупинках, їх багато в громадських місцях Києва.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Останнім часом з міст України дедалі частіше надходять повідомлення про нацистських або антисемітських малюнках та написах. Подібні випадки були зафіксовані в Одесі, Дніпропетровську та Полтаві.

Єврейська громада України просить повідомляти про антисемітські написи на “гарячу лінію” за номерами: 910 – безкоштовно з мобільного або 0 800 600 910 – безкоштовно зі стаціонарного телефону.