Глава ВТБ назвав утопією повна відмова Росії від долара

Повна відмова Росії від долара – це утопічна ідея, мова йде про обмеження його використання у розрахунках. Про це заявив журналістам глава ВТБ Андрій Костін в кулуарах Російсько-індійського бізнес-саміту та ділової місії Російського експортного центру в Індії. Його слова наводить ТАСС.

“Не можна “лякати народ” повним відходом від долара. Це неможливо зробити, це утопічно. Я ж реаліст, я працюю в банківському секторі. Тому, звичайно, ніхто долари в Росії не буде забороняти, їх обмеження – це абсолютно чітка позиція нашого керівництва. Населення може спати спокійно, особливо якщо гроші в банку”, – сказав він.

Костін відзначив, що процес дедоларизації є тривалим. “Ще п’ять років тому у нас в розрахунках з Індією частка рубля становила 3%, а зараз 20%, це при тому, що особливих зусиль не докладалося. Якщо сфокусуватися, то ми можемо розширити використання в тому числі рубля”, – сказав глава ВТБ.

Він також підкреслив, що більш широке використання рубля і використання російських майданчиків дає більше бізнесу російським банкам, підвищує конкурентні умови “і, до речі, сприяє стабілізації нашої валюти в силу того, що попит на рублі буде більш високий”. Про заміну долара при цьому не можна говорити, однак використання попиту на долар як зброї “підштовхне всі країни, включаючи ЄС, Китай та інші, спробувати знайти альтернативні канали для часткового вирішення цього питання”.

Напередодні повідомлялося, що план дедоларизації економіки РФ, що передбачає поступову відмову від розрахунків в американській валюті, підготовлено і внесено на розгляд уряду. Як повідомив перший віце-прем’єр, міністр фінансів РФ Антон Силуанов, документ містить податкові преференції для компаній, що використовують рублеві розрахунки, зокрема – прискорене повернення ПДВ .

За словами голови Мінфіну, в планах влади скасування зобов’язання з повернення експортної виручки у разі, якщо розрахунки проводяться в рублях. “У нас такі плани до 2024 році підготовлені. Будемо робити преференційний режим, стимулювати наших учасників зовнішньоекономічної діяльності до використання нашої національної валюти”, – зазначив Силуанов.

Раніше глава Мінфіну повідомив, що план дедоларизації економіки РФ не торкнеться валюти на депозити в російських банках. У серпні Силуанов заявляв, що долар США стає ризиковим інструментом для розрахунків. Тоді він не виключив відмови від долара при розрахунках за постачання нафти.

Міністр знову запевнив, що план по дедоларизації російської економіки не торкнеться валютних депозитів росіян. “Громадяни, у яких такі валютні рахунки, мають абсолютно спокійно реагувати на всі наші пропозиції по розрахунках за зовнішньоторговельними контрактами, оскільки ніхто не збирається виключати долар, ходіння долара, ніхто не збирається примусово змінювати доларові заощадження на рублеві або на якісь ще. Ця політика як була, так і буде зберігатися”, – підкреслив він.

Наприкінці вересня глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що росіяни можуть не боятися за свої валютні вклади в банках. Вона зазначила, що російські банки володіють достатніми ресурсами, щоб виконати всі зобов’язання перед громадянами в будь-якій валюті.

В рамках нового плану уряд планує стимулювати експортерів до переходу на інші валюти за рахунок податкових преференцій, також повідомив Силуанов. “Будемо робити податкові преференції, будемо говорити про більш прискореному порядку повернення розрахунків за валютними выручкам, повернення ПДВ по експортним поставкам. Будемо створювати стимули для переходу на розрахунки в національній валюті. Вважаю, що це абсолютно правильне рішення”, – сказав він.

Про те, що уряд розробляє проект по дедоларизації економіки за мотивами плану щодо відмови від розрахунків в американській валюті, запропонованого главою ВТБ Андрієм Костіним, повідомило видання The Bell.

При цьому джерела повідомляли, що програма уряду не передбачає заборону розрахунків у доларах. У прес-службі уряду підтвердили, що у влади немає планів щодо відмови від доларових розрахунків або наміри ввести інші обмеження на цю валюту. Фінансово-економічний блок уряду опрацьовує лише питання зниження залежності економіки від долара, зазначили в кабміні. Пропозиції по зниженню витрат при переході на розрахунки в національних валютах уряду представили Мінфін, Мінекономрозвитку і ЦБ.

Ідея дедоларизації російської економіки обговорюється вже не перший місяць. У липні з такою пропозицією виступив глава ВТБ Андрій Костін. На зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він розповів, що аналітики банку підготували пропозиції, які дозволили б збільшити використання рубля у міжнародних розрахунках і захистити російську економіку від впливу зовнішніх факторів. Він закликав главу держави підтримати курс на дедоларизацію.

На саміті БРІКС в Йоганнесбурзі в кінці липня Путін заявив, що повністю відмовлятися від використання долара Росія не збирається і продовжить використовувати його в якості резервної валюти. у той же час він визнав, що слід поступово створювати резерви в інших валютах.

Детальніше: https://www.newsru.com/finance/05oct2018/utopia.html