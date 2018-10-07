У Болгарії вбита журналістка-розслідувач

Їй було 30 років.

Ввечері шостого жовтня у болгарському місті Русе була жорстоко вбита журналістка-розслідувач, адміністративний директор і ведуча регіонального каналу TVN Вктория Маринова.

Тіло дівчини виявили в парку. За даними поліції, перед вбивством її жорстоко побили, а на тілі виявили сліди зґвалтування і задушення. Але за даними місцевих ЗМІ, у поліції стверджують, що вбивство не пов’язане з професійною діяльністю Мариновой.

За даними видання Politico, перед смертю вона з колегами працювала над розслідуванням про розтрати грошей, які Євросоюз виділив на поліпшення інфраструктури. За даними розслідування журналістів, від 30% до 40% всіх коштів або були привласнені, або витрачені на хабарі. Компанія GP Group була однією із зазначених у розслідуванні фірм, і на прикладі її документації стало відомо, яким чином відбувається розкрадання грошей ЄС. Відповідно до розслідування, до махінацій можуть бути причетні люди з вищого керівництва держави. У матеріалах справи фігурує ім’я глави болгарської “дочки” “Лукойлу” Валентина Златева.

Глава ОБСЄ у справах свободи преси Гарлем Дезір заявив, що він шокований новинами і зажадав ретельно розслідувати вбивство.

«Я шокований жахливим вбивством журналістки-розслідувача Вікторії Мариновой в Болгарії. Я буду стежити за ходом розслідування, яке проведуть влади. Я закликаю їх негайно знайти і надати правосуддя відповідальних за смерть Мариновой], а також чітко визначити, чи було напад пов’язаний з її роботою», – йдеться в офіційному прес-релізі.