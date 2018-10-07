ЗМІ: Британія «вимкне світло в Кремлі» у випадку російської агресії

Британія розглядає можливість кібератаки проти Росії у випадку агресії. Про це повідомляє The Sunday Times.

За інформацією видання, у Великобританії немає необхідних ресурсів для військового протистояння з Кремлем без використання ядерних балістичних ракет Trident.

Уточнюється, що в британському оборонному відомстві вирішили розвивати кіберпотенціал держави, щоб при необхідності можна було «погасити світло» в Кремлі.

Повідомляється, що Британія може задіяти свої кібервійська в тому випадку, якщо Росія почне захоплення невеликих естонських островів для перевірки прихильності НАТО статті власного статуту про те, що атака на будь-яку країну блоку є нападом на весь блок.

За даними журналістів, також розглядається і вторгнення росіян у Лівії для встановлення контролю над запасами нафти, або ж атака нерегулярних російських підрозділів на британську армію.