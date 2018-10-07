Проросійську партію “позбавили” перемоги на виборах у Латвії: подробиці

На парламентських виборах в Латвії, за попередніми підсумками підрахунку голосів, здобула перемогу партія “Згода”, яка користується підтримкою російськомовного населення.

Про це повідомляє “Медуза”.

Згідно з даними, “Згода” набирає майже 20% голосів. Партія отримає в Сеймі 24 мандати – рівно стільки ж, скільки в парламенті нинішнього скликання.

За інформацією Delfi, незважаючи на перемогу, “Згода” залишиться в опозиції. Всі інші партії, які подолали п’ятивідсотковий бар’єр і пройшли до Сейму, вже відмовилися від співпраці з “Згодою”.

Повідомляється, що явка на виборах склала 54,5%.