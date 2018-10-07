В Португалії почався велика лісова пожежа, постраждали 18 людей

Масштабна лісова пожежа почалася в португальських муніципалітетах Сінтра і Кашкайш, що в окрузі Лісабон.

Зазначається, що до гасіння підключені понад 700 пожежників, сім літаків-амфібій та понад 200 одиниць техніки

У декількох селах жителі були змушені покинути свої будинки в цілях безпеки, ще 300 чоловік були евакуйовані з кемпінгу в природному парку Сінтра-Кашкайш. Всього евакуйовано близько 350 осіб.

Повідомляється, що в результаті інциденту постраждали 18 осіб, в основному – пожежники.

Полум’я поширилося за ніч з-за сильних поривів вітру, швидкість якого досягала 100 км на годину. Дві дороги в цьому районі перекриті.