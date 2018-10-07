Британія підготувала план масштабної кібератаки проти РФ

Британія не має достатнього потенціалу зброї для протистояння Росії.

Британське військове командування готове відповісти кібератаками на можливу агресію РФ проти країн Заходу.

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела.

Як зазначається, якщо не брати до уваги використання ракет з ядерними боєголовками Trident, Британія не має достатнього потенціалу зброї для протистояння Росії. У зв’язку з цим уряд прийшов до висновку розвивати потенціал у кіберпросторі, щоб мати можливість “відключити світло в Кремлі”.

Передбачається, що це дасть Лондону більше варіантів, якщо Росія вирішить захопити невеликі острови Естонії, щоб потестувати на міцність статтю 5 або вторгнеться в Лівії, щоб встановити контроль над нафтовими запасами і спровокувати новий міграційний криза в Європі, або використовує нерегулярні війська щоб зробити атаку на британських військових або пригрозить нового авіаносця.

У ці вихідні Великобританія проводить найбільші за останні десять років військові навчання: у маневрах в Омані беруть участь близько 5,5 тисяч військових. У них також задіяно 200 одиниць бронетехніки, шість кораблів і вісім літаків. На навчаннях, зокрема, відпрацьовують і проведення кібератак, а також інсценування битви з противником.

Підготовка до протистояння в кіберпросторі ведеться після того як стало відомо про спільну операції британської та голландської розвідки, завдяки якій вдалося викрити спробу кібератаки на Організацію по забороні хімічної зброї в Гаазі.