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“Чорне море — не чорне”: Берлусконі похвалився фото з елітній дачі Путіна

07.10.2018

’’Черное море — не черное’’: Берлускони похвастался фото с элитной дачи Путина

Екс-прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі похвалився фотографією на тлі Чорного моря в Сочі, куди він приїхав на день народження до президента Росії Володимиру Путіну.

На знімку італійський політик стоїть на балконі, а позаду нього видно пальми, інші екзотичні дерева і морський горизонт. Фото Берлусконі опублікував на своїй сторінці в Instagram.

“Я виявив ще одну поширену “брехня”: Чорне море не чорне, а красиве і дуже синє”, — підписав він публікацію.

Найімовірніше, що це фото було зроблено на дачі президента країни-агресора під Геленджик, яку називають “дворцец Путіна”.

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