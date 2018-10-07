“Чорне море — не чорне”: Берлусконі похвалився фото з елітній дачі Путіна

Екс-прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі похвалився фотографією на тлі Чорного моря в Сочі, куди він приїхав на день народження до президента Росії Володимиру Путіну.

На знімку італійський політик стоїть на балконі, а позаду нього видно пальми, інші екзотичні дерева і морський горизонт. Фото Берлусконі опублікував на своїй сторінці в Instagram.

“Я виявив ще одну поширену “брехня”: Чорне море не чорне, а красиве і дуже синє”, — підписав він публікацію.

Найімовірніше, що це фото було зроблено на дачі президента країни-агресора під Геленджик, яку називають “дворцец Путіна”.