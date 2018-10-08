Заарештований глава Інтерполу пішов у відставку

Щодо колишнього президента Інтерполу ведеться перевірка в зв’язку з порушенням закону.

Сьогодні, 7 жовтня, заарештований в Китаї президент Інтерполу Мен Хунвэй пішов у відставку.

Про це йдеться в заяві міжнародної організації в Twitter.

“Генеральний секретаріат у Ліоні отримав прохання про складання повноважень пана Мен Хунвэя в якості президента Інтерполу”, – наголошується в заяві.

У відповідності з правилами, новим главою Інтерполу стане старший віце-президент Кім Чон Ян.

Вибори нового голови організації відбудуться в рамках сесії генасамблеї Інтерполу, яка пройде в ОАЕ 18-21 листопада.

Як повідомила дружина Хунвэя, напередодні він відправив їй смайл з ножем. На її думку, таким чином колишній президент Інтерполу хотів повідомити, що знаходиться в небезпеці.

Грейс Мен також розповіла, що Хунвэй написав їй повідомлення зі словами: “Чекай мого дзвінка”, проте після цього не виходив з нею на зв’язок. Вона закликала міжнародне співтовариство допомогти в розслідуванні зникнення її чоловіка.

Китайські влади в неділю підтвердили, що стосовно колишнього президента Інтерполу ведеться перевірка в зв’язку з порушенням закону.