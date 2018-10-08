П’яні птахи здивували американців дивною поведінкою

Причиною незвичайного явища стало вживання забродивших ягід.

В американському місті Гілберт (штат Міннесота) ранні заморозки призвели до нашестя дезорієнтованих птахів, які наїлися забродивших ягід.

Начальник місцевої поліції повідомив, що кілька людей звернулися зі скаргами на дивну поведінку пернатих. Вони втрачають орієнтацію, б’ються об шибки і зіштовхуються з автомобілями на вулицях.

Також одна з місцевих мешканок у своєму Facebook розповіла, що за тиждень збив своїм автомобілем сім птахів. Інша стверджувала, що знайшла на ґанку трьох мертвих особин.

“Немає потреби дзвонити в правоохоронні органи і скаржитися на цих птахів. Вони скоро протрезвеют”, – сказав шеф поліції Гілберта Тай Текар.

Причина такої поведінки, за його словами, криється в тому, що в цьому році з-за заморозків ягоди забродили раніше звичайного. Птиці не встигли відлетіти на південь, наїлися їх і сп’яніли.