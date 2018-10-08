Розворот на 180 градусів: як зміниться курс долара

В Україні долар після двох місяців зміцнення несподівано почав знижуватися. До кінця тижня, з 8 по 14 жовтня, може опуститися нижче психологічної позначки в 28 грн/$. Причина – збільшення пропозиції валюти на ринку і в той же час зниження попиту. Бізнес, очікуючи більш вигідний курс, не поспішає скуповувати долари.

OBOZREVATEL розібрався, що буде з курсом на наступному тижні.

Що відбувається з курсом долара і чого чекати

В Україні та довідковий курс НБУ, і вартість валюти на готівковому ринку знижуються вже кілька днів поспіль. Така ситуація, за оцінками аналітиків, протримається як мінімум тиждень. “На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках – близько 28,0/28,2 грн”, – розповідає старший аналітик “Альпарі” Вадим Иосуб.

“Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн”, – прогнозує Иосуб

Долар несподівано перестав дорожчати, а тенденція розгорнулася на 180 градусів. Головна причина – хороша пропозиція валюти на ринку. Доларів стало більше і це підштовхнуло його до зниження. По-перше, з-за низького врожаю в ЄС – збільшилися доходи українських аграріїв. За законом вони (як і всі експортери) зобов’язані продавати половину всієї валютної виручки українським банкам. А чим більше валюти в країні, тим менше вона коштує.

Аналітик Єгор Комов пояснює: в той же час знизився і попит. Так, український бізнес, очікуючи більш низький курс, не поспішають купувати американську валюту. “Навіть вийшов На ринок Національний банк, почав скуповувати валюту, щоб утримати падіння долара і трохи сповільнити зміцнення гривні. Імпортери купують менше. Так буде тривати ще якийсь час. Взагалі думаю, що жовтень поки ще буде стабільним”, – розповідає Єгор Комов.

Експерт вважає, що курс долара буде перебувати на наступному тижні на рівні 27,9-28,1 грн/$. Тобто валюта може опуститися нижче психологічної позначки. Однак, так чи інакше, триватиме це зміцнення недовго, Перша половина місяця – традиційно період зміцнення. Однак при цьому восени спостерігається девальвація. Тому навіть з урахуванням невеликих відкатів, в цілому восени долар подорожчає.Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко також вважає: найбільш ймовірний курс до 14 жовтня – близько 28 грн/$. До речі, старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин зазначає: відмітка в 28 грн/$ виявилася досить сильною, і ринок, незважаючи на оптимістичні очікування щодо переговорів з МВФ, оскільки не зміг її подолати.

Ситуацію може поліпшити позитивна новина від Міжнародного валютного фонду (МВФ). “Необхідно підняти ціни на газ і прийняти узгоджений з МВФ держбюджет на 2019 рік. Після прийняття бюджету, досить оптимістичним виглядає перехід в 2019 році на нову програму співпраці з МВФ, яка може зняти спекулятивні ризики на весь виборчий рік”, – розповідає Андрій Шевчишин.

Чому гривня – надійніше

Один з ризиків для українських банків, заявила на брифінгу заступник голови НБУ Катерина Рожкова, – високий рівень доларизації. Поки українці беруть кредити в доларах, ризик їх неповернення буде на досить високому рівні. Крім того, банкам також складно в умовах девальвації повертати валютні депозити.

Чим вище залежність від валюти, тим більше ризиків. Подорожчання долара також призводить до зростання інфляції – Україна імпортозалежна країна. Приблизно п’ята частина споживчого кошика завозиться з-за кордону, а отже – дорожчає разом з падінням гривні.