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Румунський референдум про одностатеві шлюби не відбувся

08.10.2018

Румынский референдум об однополых браках не состоялся Більшість румунських виборців проігнорували референдум.

У Румунії з-за низької явки провалився референдум з приводу внесення в конституцію країни поправки, що визначає шлюб як союз між чоловіком і жінкою.

На момент закриття виборчих дільниць, у голосування взяли участь близько 20% громадян при мінімально необхідних для визнання референдуму дійсним 30%.

Згідно з конституцією Румунії шлюб – це союз між подружжям. Це спрощує введення в країні одностатевих шлюбів, зазначає газета.

Одностатеві шлюби в Румунії на даний момент не легалізовані.

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