Румунський референдум про одностатеві шлюби не відбувся

Більшість румунських виборців проігнорували референдум.
У Румунії з-за низької явки провалився референдум з приводу внесення в конституцію країни поправки, що визначає шлюб як союз між чоловіком і жінкою.
На момент закриття виборчих дільниць, у голосування взяли участь близько 20% громадян при мінімально необхідних для визнання референдуму дійсним 30%.
Згідно з конституцією Румунії шлюб – це союз між подружжям. Це спрощує введення в країні одностатевих шлюбів, зазначає газета.
Одностатеві шлюби в Румунії на даний момент не легалізовані.