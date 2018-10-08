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Стало відомо, хто купує столичний ТЦ Аладдін

08.10.2018

Стало известно, кто покупает столичный ТЦ Aladdin

Київський ТЦ Aladdin планує купити компанія Dragon Capital. Договір ще не підписаний, але сторони вже погодили суму угоди – $23 млн.

Нове придбання Dragon Capital знаходиться по сусідству з ТЦ Піраміда, який компанія Томаша Фіали купила два роки тому.

Інвестиційний фонд Meyer Bergman виставив на продаж ТЦ Aladdin в травні. Консультантом з продажу виступила компанія Cushman & Wakefield, сам торговий центр оцінили в $22-23 млн.

Орендна площа ТЦ – 10 571 кв. м, у ньому розташовуються 120 магазинів. Вакантність в Aladdin – менше 1%. Щомісяця ТЦ, який знаходиться недалеко від станції метро Позняки, відвідує близько 325 000 чоловік.

У прес-службі Dragon Capital повідомили, що не коментують чутки. У компанії Cushman & Wakefield від коментарів відмовилися, пообіцявши надати їх пізніше.

ТЦ Aladdin — вигідна покупка для Dragon Capital, вважає партнер компанії Atlas Advisors Олексій Ращупкін. “У Києві зростає попит на приміщення в торгових центрах, це привабливий об’єкт”, — говорить він.

За даними консалтингової компанії NAI Ukraine, у першому півріччі вакантність на київському ринку торгівлі скоротилася з 5% до 4%. На ринку з’являються нові мережі. Тільки в цьому році свої магазини в Києві відкрили H&M, Koton, DeFacto, Zara Home, Livly, AllSaints, Santoni, Jo Malone, Kilian. Всі вони орендують приміщення в торгових центрах. В наступному році свій перший магазин в Києві у торговому центрі Ocean Mall відкриє IKEA.

Dragon Capital вже володіє ТЦ Піраміда, що знаходиться недалеко від ТЦ Аладдін, нагадує президент консалтингової компанії UTG Вадим Непосєдов. “Купівля ТЦ Аладдін — це розумний крок з боку Dragon Capital. Управління двома об’єктами в одній локації дозволить скоординувати дії і не погіршувати роботу жодного з двох торгових центрів. Завдяки злагодженим діям вартість двох активів зросте”, — говорить Експерт.

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Dragon Capital – самий активний покупець на ринку комерційної нерухомості України. “Компанія оголошує про покупки нових об’єктів буквально кожен квартал”, — говорить Експерт. Тільки в цьому році вона придбала ТЦ Victoria Gardens у Львові, Sky Park у Вінниці та бізнес-центру на Великій Васильківській у Києві.

 

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