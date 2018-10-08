Стало відомо, хто купує столичний ТЦ Аладдін

Київський ТЦ Aladdin планує купити компанія Dragon Capital. Договір ще не підписаний, але сторони вже погодили суму угоди – $23 млн.

Нове придбання Dragon Capital знаходиться по сусідству з ТЦ Піраміда, який компанія Томаша Фіали купила два роки тому.

Інвестиційний фонд Meyer Bergman виставив на продаж ТЦ Aladdin в травні. Консультантом з продажу виступила компанія Cushman & Wakefield, сам торговий центр оцінили в $22-23 млн.

Орендна площа ТЦ – 10 571 кв. м, у ньому розташовуються 120 магазинів. Вакантність в Aladdin – менше 1%. Щомісяця ТЦ, який знаходиться недалеко від станції метро Позняки, відвідує близько 325 000 чоловік.

У прес-службі Dragon Capital повідомили, що не коментують чутки. У компанії Cushman & Wakefield від коментарів відмовилися, пообіцявши надати їх пізніше.

ТЦ Aladdin — вигідна покупка для Dragon Capital, вважає партнер компанії Atlas Advisors Олексій Ращупкін. “У Києві зростає попит на приміщення в торгових центрах, це привабливий об’єкт”, — говорить він.

За даними консалтингової компанії NAI Ukraine, у першому півріччі вакантність на київському ринку торгівлі скоротилася з 5% до 4%. На ринку з’являються нові мережі. Тільки в цьому році свої магазини в Києві відкрили H&M, Koton, DeFacto, Zara Home, Livly, AllSaints, Santoni, Jo Malone, Kilian. Всі вони орендують приміщення в торгових центрах. В наступному році свій перший магазин в Києві у торговому центрі Ocean Mall відкриє IKEA.

Dragon Capital вже володіє ТЦ Піраміда, що знаходиться недалеко від ТЦ Аладдін, нагадує президент консалтингової компанії UTG Вадим Непосєдов. “Купівля ТЦ Аладдін — це розумний крок з боку Dragon Capital. Управління двома об’єктами в одній локації дозволить скоординувати дії і не погіршувати роботу жодного з двох торгових центрів. Завдяки злагодженим діям вартість двох активів зросте”, — говорить Експерт.

Dragon Capital – самий активний покупець на ринку комерційної нерухомості України. “Компанія оголошує про покупки нових об’єктів буквально кожен квартал”, — говорить Експерт. Тільки в цьому році вона придбала ТЦ Victoria Gardens у Львові, Sky Park у Вінниці та бізнес-центру на Великій Васильківській у Києві.