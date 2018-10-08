Італійський міністр пригрозив Німеччини відмовою в прийомі біженців

Берлін і Рим досягли угоди, але не підписали його.

Глава МВС Італії Маттео Сальвини загрожує не приймати авіарейси з ЄС з мігрантами на борту. “Ми закриємо аеропорти, як раніше закрили морські порти”, – заявив він у неділю, 7 жовтня.

“Якщо хто-то в Берліні або Брюсселі думає спихнути до Італії десятки мігрантів на недозволених чартерних рейсах, то нехай знає, що немає жодного готового прийняти їх аеропорту і не буде”, – додав італійський міністр.

Це заяву він зробив після публікації газети La Repubblica про те, що влада Німеччини збираються почати відправляти чартерними рейсами в Італію тих мігрантів, які потрапили до ЄС через італійську територію. Перший такий рейс, за даними газети, запланований на 9 жовтня.

У середині вересня міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зєєхофер (Horst Seehofer) повідомив, що домовився з Римом про повернення нелегальних мігрантів з австрійсько-німецького кордону. Вони домовилися, що ФРН буде висилати в Італію мігрантів, які вже попросили там притулок, а також буде приймати рівно стільки ж біженців, врятованих у Середземному морі.

Однак сам тоді ж договір підписаний не був, і зараз Сальвини обіцяє поставити свій підпис під ним, якщо Німеччина дотримається ще ряд умов. Італія хоче змінити Дублінське угоду з тим, щоб досягти автоматичного розподілу біженців по Європі.

Досі документ встановлює, що процес надання притулку повинен проходити в тій країні Євросоюзу, куди мігрант прибув спочатку. Рим також хоче, щоб в Італії залишалися не всі мігранти, врятовані в результаті морської місії ЄС “Софія”.