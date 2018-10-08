У Болгарії звірячому вбили журналістку, разоблачавшую махінації з коштами ЄС

У болгарському місті Русе жорстоко вбили адміністративного директора і провідну регіонального каналу TVN Вікторію Маринову.

Як повідомив заступник голови поліції Илиан Енчев, тіло 30-річної жінки знайшов місцевий житель у зеленій зоні поблизу Дунаю. За кілька метрів від тіла були знайдені речі вбитої журналістки. Неподалік був припаркований її автомобіль.

Повідомляється, що смерть жінки наступила в результаті удару в голову і задушення. Місцеві криміналісти стверджують, що не пам’ятають такого жорстокого вбивства в Русе.

Поліція зараз відпрацьовує кілька версій причин злочину, в тому числі і те, що вбивство вчинено через професійну діяльність журналістки.

“Робота не зупиняється ні на мить. У нас достатньо фахівців. Скоро зможемо надати більше інформації про особу вбивці” – повідомив районний прокурор Русе Георгій Георгієв.

Варто зазначити, що останньою темою, над якою працювала Вікторія Марінова, був так званий GPGate – скандал навколо розкрадання коштів фондів ЄС.

Мова йде, зокрема, про фінансуються ЄС проектах будівництва об’єктів інфраструктури вартістю в сотні мільйонів болгарських левів, на яких заробляли кошти консалтингові фірми. Компанія GP Group була однієї з таких фірм, і на прикладі її документації стало відомо, яким чином відбувається розкрадання грошей ЄС.

Відповідно до розслідування, до махінацій можуть бути причетні люди з вищого керівництва держави, включно з прем’єром Бойко Борисовим. У розслідуванні також фігурує ім’я глави болгарської “дочки” “Лукойлу” Валентина Златева.

Регіональний канал TVN, де працювала Марінова, був єдиним з болгарських телеканалів, який висвітлював цей скандал. У Болгарії їм також займався вебсайт журналістських розслідувань Bivol. У Румунії про розслідування повідомляв портал RISE.

Розслідування велося в рамках фінансованого Євросоюзом проекту журналістських розслідувань про шахрайство з коштами ЄС Болгарії і Румунії. Його результати планувалося передати в Управління ЄС з питань запобігання зловживань та шахрайства (OLAF).

Це вже третє за рік вбивство журналіста-розслідувача в ЄС – в жовтні 2017 року на Мальті була вбита журналістка Дафна Каруана Галісія, в лютому 2018-го в Словаччині вбили журналіста Яна Куцяка з нареченою. Вбивство журналіста в Словаччині спричинило найбільші з 1989 року протести і нарешті відставку уряду.