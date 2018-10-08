У Китаї чоловік з ножем напав на жінку, а потім на автомобілі в’їхав у натовп

У Китаї чоловік напав з ножем на жінку, а пізніше в’їхав на автомобілі в натовп. Згідно з повідомленням, інцидент стався напередодні в місті Нінбо (провінція Чжецзян).

Чоловік напав на одній з вулиць на жінку, потім викрав автомобіль та скоїв наїзд на перехожих.

В результаті події дві людини загинули, ще 16 отримали поранення.

На даний момент зловмисник затриманий.

У поліції стверджують, що це не теракт: чоловік, будучи в нетверезому стані, хотів з допомогою ножа вирішити особистий конфлікт. Перехожі постраждали випадково.