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Пугачова і Галкін розлучаються – росСМИ

08.10.2018

Пугачева и Галкин разводятся - росСМИ

Шлюб російської співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна тріщить по швах. Чоловік налаштований на розлучення.

Відзначається, що гуморист на публіці відкрито демонструє своє небажання бути поряд з дружиною. “Не виключено, що і цей шлюб артистки закінчиться розлученням. А у Лізи і Гаррі з’явиться нова мама – кохана гумориста Юлія Барановська, яка, за чутками, ще й вагітна від Галкіна. Судячи з поведінки Максима, він не бажає більше жити з Пугачовою і має намір скоріше возз’єднатися з коханкою”, – пише видання.

 

До того ж, нещодавно подружжя побували на дні народження Аліни Іванівни Редель – на загальному фотознімку Пугачова і Галкін знаходяться далеко один від одного, хоча раніше вони завжди фотографувалися поруч і не приховували своїх теплих почуттів.

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