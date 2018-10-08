Колишня держсекретар США прокоментувала стосунки Трампа і Путіна

Мадлен Олбрайт впевнена, що американський президент підіграє Росії.

Колишня держсекретар США Мадлен Олбрайт заявила, що президент США Дональд Трамп підіграє РФ, проводячи непослідовну політику щодо європейських союзників і партнерів по НАТО.

Олбрайт також зазначила, що “Путін і росіяни” хочуть підірвати демократію США і відокремити їх від союзників.

“І я думаю, що Трамп є подарунком Путіну, намагаючись пояснити, чому ми повинні мати справу з цими європейцями або чому ми повинні мати якесь відношення до НАТО”, – заявила Олбрайт.