“Укргазвидобування” купити у китайців бурову установку за 351 млн грн

“Укргазвидобування” купити в китайській Zhongman мобільну бурову установку за 351 млн гривень.

Згідно з даними в системі ProZorro, повідомлення про намір укласти договір оприлюднено 2 жовтня.

Zhongman Petroleum and Natural Gas Group Corp. (Китай) визнана переможцем тендеру АТ “Укргазвидобування” на закупівлю нової мобільної бурової установки вантажопідйомністю 125 тонн.

Обладнання повинно бути поставлено до 31 травня 2019 року.

Відповідно до тендерної документації, що купується МБУ з дизельним приводом призначений для капітального ремонту свердловин глибиною до 6000 м і експлуатаційного буріння нафтогазових свердловин глибиною до 2800 м.

Як повідомлялося, в кінці 2017 року “Укргазвидобування” підписало контракт з Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems (Німеччина) на поставку п’яти бурових верстатів вантажопідйомністю 450 тонн (2000НР) загальною вартістю $ 110 млн. Перша установка буде поставлена компанії в жовтні 2018 року.

В цілому до 2020 року УГВ планує придбати 20 нових бурових установок різної потужності.