“Росіяни не зупиняться”: в ЄС запанікували з-за погрози Кремля

Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним несе загрозу Європейському Союзу, підриваючи все, що тільки може.

“Наша проблема — це Росія, яка підриває в Європі все що може. Я можу навести численні приклади, щоб довести, що росіяни не зупиняться ні перед чим, щоб послабити європейську єдність”, — заявив Туск.

Європолітики також стурбований втручанням Росії у кампанію в ході британського референдуму за Brexit, а також конфлікту навколо яка виступає за незалежність Каталонії з Мадридом. Окрему увагу Дональд Туск приділив і результатів виборів у парламент Латвії.

За словами Туска, мова може йти “про поворотному моменті для регіону – моменті, який планувався в Кремлі, а не в Європі”.

“Якщо для когось основним політичним пріоритетом і є розколоти Європу, то це, безумовно, Росія”, – підкреслив голова Європейської ради.