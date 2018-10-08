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“Росіяни не зупиняться”: в ЄС запанікували з-за погрози Кремля

08.10.2018

"Русские не остановятся": в ЕС запаниковали из-за угрозы Кремля

Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним несе загрозу Європейському Союзу, підриваючи все, що тільки може.

“Наша проблема — це Росія, яка підриває в Європі все що може. Я можу навести численні приклади, щоб довести, що росіяни не зупиняться ні перед чим, щоб послабити європейську єдність”, — заявив Туск.

 

Європолітики також стурбований втручанням Росії у кампанію в ході британського референдуму за Brexit, а також конфлікту навколо яка виступає за незалежність Каталонії з Мадридом. Окрему увагу Дональд Туск приділив і результатів виборів у парламент Латвії.

За словами Туска, мова може йти “про поворотному моменті для регіону – моменті, який планувався в Кремлі, а не в Європі”.

“Якщо для когось основним політичним пріоритетом і є розколоти Європу, то це, безумовно, Росія”, – підкреслив голова Європейської ради.

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