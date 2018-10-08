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Дружині Нетаньяху загрожує термін за наймання зоряних кухарів і замовлення елітних напоїв за рахунок держави

08.10.2018

Жене Нетаньяху грозит срок за наем звездных поваров и заказ элитных напитков за счет государства

За даними слідства Сара завдала збитків державі на суму 100 000 доларів.

У чесності її не влаштовував штатний кухар і вона запрошувала зоряних кухарів. Їй не подобається якість їжі, яку готують штатні співробітники, також вона грубо критикує прислугу використовуючи принизливі слова. За даними сторони обвинувачення Сара часто замовляла за рахунок держави розкішні алкогольні напої.

Сім’я Нетаньяху всі звинувачення заперечує.

Раніше в 2016 році дружину прем’єра Ізраїлю вже судили — вона принижувала одного з працівників. Тоді суд зобов’язав її виплатити 42 000 доларів компенсації.

Якщо Сару визнають винною, їй може загрожувати до п’яти років в’язниці, проте такий вирок суду виглядає малоймовірним, відзначає агентство AP.

Також зараз триває слідство і по Біньяміну Нетаньяху. Його звинувачують в отриманні дорогих подарунків і спробі змови з власником одного з впливових ізраїльських видань.

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